На мосту Метро в Києві на кілька днів обмежать рух
Четвер, 30 вересня 2021, 05:45
На мосту Метро в Києві частково обмежать рух транспорту з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня.
Джерело: сайт КМДА
Дослівно: "На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв.
Тож у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП "Київавтошляхміст" відремонтують деформаційні шви".
Деталі: Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч проти суботи 2 жовтня.
Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік.
Під час робіт рух буде частково обмежено.
Нагадаємо: Із 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежать рух транспорту у звязку з ремонтними роботами.
Українська правда