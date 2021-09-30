На мосту Метро в Києві на кілька днів обмежать рух

На мосту Метро в Києві частково обмежать рух транспорту з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно: "На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв.

Тож у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП "Київавтошляхміст" відремонтують деформаційні шви".

Деталі: Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч проти суботи 2 жовтня.

Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Нагадаємо: Із 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежать рух транспорту у звязку з ремонтними роботами.