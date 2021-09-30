На мосту Метро в Киеве на несколько дней ограничат движение
Четверг, 30 сентября 2021, 05:45
На мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.
Источник: сайт КГГА
Дословно: "На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через р. Днепр поступают жалобы от водителей.
Поэтому в рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы".
Детали: Работы в направлении левого берега начнут в ночь на субботу 2 октября.
Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик.
В ходе работ движение будет частично ограничено.
Напомним: Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.
Украинская правда