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На мосту Метро в Киеве на несколько дней ограничат движение

Четверг, 30 сентября 2021, 05:45
Фото: kyivcity.gov.ua

На мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через р. Днепр поступают жалобы от водителей.

Поэтому в рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы".

Детали: Работы в направлении левого берега начнут в ночь на субботу 2 октября.

Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик.

В ходе работ движение будет частично ограничено.

Напомним: Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Украинская правда
Темы: Киевтранспортдороги
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