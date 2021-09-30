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Зона бойових дій: ОБСЄ зафіксувала найбільше порушень з липня 2020 року

Четвер, 30 вересня 2021, 07:52
Зона бойових дій: ОБСЄ зафіксувала найбільше порушень з липня 2020 року
Фото: shrmonitor

Про нестабільну безпеку на Донбасі заявив спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

Джерело: Кіннунен, цитує сайт ОБСЄ

Пряма мова: "Ситуація в області безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню в день.

Особливу занепокоєність викликає велика кількість жертв серед цивільного населення в результаті обстрілу і стрілянини.

У вересні 2021 року це цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли були вжиті заходи щодо припинення вогню".

Деталі: У заяві Кіннунена ідеться і про те, що за останні два тижні свобода пересування СММ ОБСЄ була порушена 39 разів: 31 – в ОРДО, 6 – в ОРЛО і 2 – в підконтрольних уряду районах.

"Іншою перешкодою для роботи СММ є обстріли БПЛА місії і глушіння їх сигналу", – сказано в заяві.

Нагадаємо: У Донецькій і Луганській областях Місія ОБСЄ 28 вересня зафіксувала 416 порушень режиму припинення вогню.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас
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