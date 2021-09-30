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Зона боевых действий: ОБСЕ зафиксировала больше всего нарушений с июля 2020

Четверг, 30 сентября 2021, 07:52
Зона боевых действий: ОБСЕ зафиксировала больше всего нарушений с июля 2020
Фото: shrmonitor

О нестабильной безопасности на Донбассе заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

Источник: Киннунен, цитирует сайт ОБСЕ

Прямая речь: "Ситуация в области безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день.

Особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела и стрельбы.

В сентябре 2021 это цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры по прекращению огня".

Детали: В заявлении Киннунена говорится и о том, что за последние две недели свобода передвижения СММ ОБСЕ была нарушена 39 раз: 31 – в ОРДО, 6 – в ОРЛО и 2 – в подконтрольных правительству районах.

"Другим препятствием для работы СММ являются обстрелы БПЛА миссии и глушения их сигнала", – говорится в заявлении.

Напомним: В Донецкой и Луганской областях Миссия ОБСЕ 28 сентября зафиксировала 416 нарушений режима прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбасс
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