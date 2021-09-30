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У Києві знову понад 500 хворих на COVID і 8 смертей

Четвер, 30 вересня 2021, 10:37
У Києві знову понад 500 хворих на COVID і 8 смертей
Фото svyat.kyivcity.gov.ua

За добу 29 вересня у столиці лабораторно підтвердили 563 випадки коронавірусу, 8 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "563 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 8 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 319 жінок віком від 18 до 91 року, 183 чоловіки віком від 18 до 88 років, 28 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 33 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

52 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (84), Деснянському (75) та в Дніпровському (69) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці 234 463 підтверджених випадки коронавірусу, 5 393 хворих померли, подолали вірус 221 075 мешканців міста, з них 308 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • За добу 28 вересня у столиці зареєстрували 583 нових випадки коронавірусу – це була найбільша кількість хворих з 7 червня, коли зафіксували 700 випадків COVID-19 за добу.

Теми: Київкоронавірус
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