Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві знову понад 500 хворих на COVID і 8 смертей

Четвер, 30 вересня 2021, 10:37
Фото svyat.kyivcity.gov.ua

За добу 29 вересня у столиці лабораторно підтвердили 563 випадки коронавірусу, 8 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "563 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 8 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 319 жінок віком від 18 до 91 року, 183 чоловіки віком від 18 до 88 років, 28 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 33 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

52 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (84), Деснянському (75) та в Дніпровському (69) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці 234 463 підтверджених випадки коронавірусу, 5 393 хворих померли, подолали вірус 221 075 мешканців міста, з них 308 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • За добу 28 вересня у столиці зареєстрували 583 нових випадки коронавірусу – це була найбільша кількість хворих з 7 червня, коли зафіксували 700 випадків COVID-19 за добу.

Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова

відеоЗеленський оцінив на 3+ роботу "слуг" за два роки

МЗС Грузії: стратегічне партнерство країн не може бути в заручниках у Саакашвілі

фото, відеоЗеленський приїхав до Трускавця

У Києві різкий стрибок смертей від коронавірусу

Шмигаль представив "слугам" програму уряду з новим ІТ-інструментом

Усі новини...
Київ
На мосту Метро в Києві на кілька днів обмежать рух
Чоловік та жінка масово підробляли Сovid-сертифікати та ПЛР-тести у Києві
Убивство на АЗС: киянин втрутився в п'яний конфлікт і побив до смерті його винуватця
Останні новини
16:18
"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон
16:13
Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова
15:48
Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"
15:30
"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова
15:25
Перший захід помічниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії був присвячений Україні
15:13
відеоЗеленський оцінив на 3+ роботу "слуг" за два роки
14:46
Журналіста затримали в Москві після статті про вбитого в Білорусі IT-шника – правозахисники
14:18
Державні космічні компанії незабаром перетворяться на акціонерні
14:07
МЗС Грузії: стратегічне партнерство країн не може бути в заручниках у Саакашвілі
13:45
фото, відеоЗеленський приїхав до Трускавця
Усі новини...