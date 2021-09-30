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В Киеве снова более 500 больных COVID и 8 смертей

Четверг, 30 сентября 2021, 10:37
В Киеве снова более 500 больных COVID и 8 смертей
Фото svyat.kyivcity.gov.ua

За сутки 29 сентября в столице лабораторно подтвердили 563 случая коронавируса, 8 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "563 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 8 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 319 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 183 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 28 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 33 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

52 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (84), Деснянском (75) и в Днепровском (69) районах.

Всего с начала пандемии в столице 234 463 подтвержденных случая коронавируса, 5 393 больных умерли, преодолели вирус 221 075 жителей города, из них 308 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

  • За сутки 28 сентября в столице зарегистрировали 583 новых случая коронавируса – это было самое большое количество больных с 7 июня, когда зафиксировали 700 случаев COVID-19 за сутки.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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