В Киеве снова более 500 больных COVID и 8 смертей

За сутки 29 сентября в столице лабораторно подтвердили 563 случая коронавируса, 8 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "563 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 8 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 319 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 183 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 28 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 33 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

52 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (84), Деснянском (75) и в Днепровском (69) районах.

Всего с начала пандемии в столице 234 463 подтвержденных случая коронавируса, 5 393 больных умерли, преодолели вирус 221 075 жителей города, из них 308 за минувшие сутки.

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