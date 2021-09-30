В Киеве снова более 500 больных COVID и 8 смертей
За сутки 29 сентября в столице лабораторно подтвердили 563 случая коронавируса, 8 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "563 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 8 летальных случаев от вируса".
Детали: Среди новых больных 319 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 183 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 28 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 33 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.
52 человека госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (84), Деснянском (75) и в Днепровском (69) районах.
Всего с начала пандемии в столице 234 463 подтвержденных случая коронавируса, 5 393 больных умерли, преодолели вирус 221 075 жителей города, из них 308 за минувшие сутки.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 28 сентября в столице зарегистрировали 583 новых случая коронавируса – это было самое большое количество больных с 7 июня, когда зафиксировали 700 случаев COVID-19 за сутки.