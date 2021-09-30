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В Мукачеві за COVID-щеплення обіцяють машину, велосипеди і самокати

Четвер, 30 вересня 2021, 12:18
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Влада Мукачева вигадала, як стимулювати мешканців робити щеплення проти COVID-19 ­– серед вакцинованих розіграють автомобіль, 15 велосипедів, 15 електросамокатів і 15 телевізорів.

Джерело: сайт Мукачівської міськради

Дослівно: "1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя". Призовий фонд акції – автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів".

Деталі: У міськраді додали, що вже схвалили Програму сприяння запобігання та ефективній протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19.  

Участь в акції мають право взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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