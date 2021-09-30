В Мукачеві за COVID-щеплення обіцяють машину, велосипеди і самокати
Четвер, 30 вересня 2021, 12:18
Влада Мукачева вигадала, як стимулювати мешканців робити щеплення проти COVID-19 – серед вакцинованих розіграють автомобіль, 15 велосипедів, 15 електросамокатів і 15 телевізорів.
Джерело: сайт Мукачівської міськради
Дослівно: "1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя". Призовий фонд акції – автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів".
Деталі: У міськраді додали, що вже схвалили Програму сприяння запобігання та ефективній протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19.
Участь в акції мають право взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.
Передісторія:
- Вчені Національної академії наук України передбачають, що уже на початку жовтня в Україні фіксуватимуть понад 10 тисяч нових випадків COVID-19 на день.
Українська правда