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В Мукачево за COVID-прививку обещают машину, велосипеды и самокаты

Четверг, 30 сентября 2021, 12:18
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Власть Мукачево придумала, как стимулировать жителей делать прививки против COVID-19 – среди вакцинированных разыграют автомобиль, 15 велосипедов, 15 электросамокатов и 15 телевизоров.

Источник: сайт Мукачевского горсовета

Дословно: "1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Призовой фонд акции – автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров".

Детали: В горсовете добавили, что уже одобрили Программу содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезне COVID-19.

Участие в акции могут принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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