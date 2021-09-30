В Мукачево за COVID-прививку обещают машину, велосипеды и самокаты
Четверг, 30 сентября 2021, 12:18
Власть Мукачево придумала, как стимулировать жителей делать прививки против COVID-19 – среди вакцинированных разыграют автомобиль, 15 велосипедов, 15 электросамокатов и 15 телевизоров.
Источник: сайт Мукачевского горсовета
Дословно: "1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Призовой фонд акции – автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров".
Детали: В горсовете добавили, что уже одобрили Программу содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезне COVID-19.
Участие в акции могут принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации.
Предыстория:
- Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют, что уже в начале октября в Украине будут фиксировать более 10 000 новых случаев COVID-19 в день.
Украинская правда