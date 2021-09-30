Якщо дійдемо до вакцинації 70% дорослих, зможемо скасувати карантин – Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про можливість скасувати усі карантинні обмеження в Україні після того, як буде вакциновано 70% населення.

Джерело: Ляшко на брифінгу 30 вересня

Пряма мова: "Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, то ми можемо повторити позитивний приклад Великої Британії і Данії, які при таких рівнях охоплення вакцинацією скасували карантинні обмеження і, незважаючи на цифри (захворюваності – ред.), їхня система охорони здоров'я спокійно справляється (з навантаженням – ред.).

У нас може бути таке ж саме".

Деталі: При цьому голова МОЗ України сказав, що "поки не вакцинуємо як мінімуму 50-70% дорослого населення, на масову вакцинацію підлітків переходити передчасно", хоча виробники деяких вакцин дозволили використовувати їх для дітей від 12 років.

Пріоритетом імунопрофілактики є вакцинація дорослого населення, наголосив Ляшко.

Міністр також сказав, що зараз передумов для запровадження локдауну немає, бо станом на 30 вересня усі регіони України відповідають жовтому рівню епіднебезпеки, тож заклади можуть працювати, якщо їхній персонал хоча б на 80% щеплений хоча б першою дозою вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо: Від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали 7 000 533 людини, обидві дози вакцини отримали 5 617 457 людей