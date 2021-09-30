Понад 7 мільйонів українців хоч частково вакциновані проти COVID

Від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали 7 000 533 людини, обидві дози вакцини отримали 5 617 457 людей

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Понад 7 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19!

126 003 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 73 816 людей, повністю імунізовані – 52 187 людей".

Деталі: У цю середу для імунізації населення проти коронавірусу працювали 915 мобільних бригад, 3 029 пунктів щеплення та 348 центрів вакцинації.

Загалом проведено 12 617 990 щеплень, щеплено повністю чи частково 7 000 535 людей.

Нагадаємо: Наприкінці вересня стало відомо, що з наявних в Україні понад 11 млн доз вакцин від COVID-19 у 35 676 закінчується термін придатності.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer, оскільки були порушені умови транспортування та зберігання.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП