Головред The insider, якого розшукує ФСБ: Я не в Росії, чи у безпеці – складно сказати

Головний редактор видання The insider Роман Доброхотов заявляє, що знаходиться за межами РФ, але не може бути впевнений у своїй безпеці.

Джерело: Доброхотов в ефірі "Україна 24"

Пряма мова Доброхотова: Очевидно, що мова йде про переслідування мене як редактора The insider в результаті наших розслідувань. Багато з них були безпосередньо пов'язані з ФСБ ...

І коли ФСБ вривається в мою квартиру з обшуком - це не викликає подиву ... Цього разу вони вже намагаються залякати мою родину, батьків, дружину з маленькими дітьми. Вони увірвалися в 6 ранку, знову забрали телефони, комп'ютери ...

Я перебуваю зараз за межами Росії ... Наскільки це безпечно - судити складно, тому що всі ми пам'ятаємо історію Скрипалів, всі ми знаємо історію з Павлом Шереметом і багатьма іншими. Складно, коли ти займаєшся журналістськими розслідуваннями, бути впевненим в тому, що ти хоч в якійсь країні знаходишся в безпеці. Але, принаймні, ось так от запросто увійти в мою квартиру і відібрати мої робочі інструменти, комп'ютер і телефон, у них тепер уже не вийде".

Нагадаємо: Російські силовики порушили кримінальну справу і оголосили в розшук головного редактора видання The Insider Романа Доброхотова.

Чому це важливо: Журналісти-розслідувачі The Insider спільно з відомим проєктом Bellingcat займалися розслідуванням справи про збитий бойовиками на Донбасі авіалайнер рейсу МН17. Вони опублікували серію доказів того, що до злочину причетне керівництво ФСБ Росії. Вся зібрана журналістами інформація була підтверджена в ході судових засідань.

Також The Insider разом з Bellingcat та CNN довів, що співробітники ФСБ були причетні до отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального.

Крім того, виданню у взаємодії з Bellingcat вдалося отримати докази, що отруювачі Сергія і Юлії Скрипаль в Лондоні Олександр Петров і Руслан Боширов є агентами російських спецслужб.