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Главред The insider, которого разыскивает ФСБ: Я не в России, в безопасности ли – сложно сказать

Четверг, 30 сентября 2021, 19:24
фото: фейсбук-страница Доброхотова

Шеф-редактор издания The insider Роман Доброхотов заявляет, что находится за пределами РФ, но не может быть уверен в своей безопасности.

Источник: Доброхотов в эфире "Украина 24"

Прямая речь Доброхотова: Очевидно, что речь идет о преследовании меня как редактора The insider в результате наших расследований. Многие из них были непосредственно связаны с ФСБ…

И когда ФСБ врывается в мою квартиру с обыском – это не вызывает удивления… В этот раз они уже пытаются запугать мою семью, родителей, жену с маленькими детьми. Они ворвались в 6 утра, опять забрали телефоны, компьютеры…

Я нахожусь сейчас за пределами России… Насколько это в безопасности – судить сложно, потому что все мы помним историю Скрыпалей, все мы знаем историю с Павлом Шереметом и многими другими. Сложно, когда ты занимаешься журналистскими расследованиями, быть уверенным в том, что ты хоть в какой-то стране находишься в безопасности. Но, по крайней мере, вот так вот запросто войти в мою квартиру и отобрать мои рабочие инструменты, компьютер и телефон, у них теперь уже не получится".

Напомним: Российские силовики возбудили уголовное дело и объявили в розыск главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова.

Почему это важно: Журналисты-расследователи The Insider совместно с известным проектом Bellingcat занимались расследованием дела о сбитом боевиками на Донбассе авиалайнером рейса МН17. Они опубликовали серию доказательств того, что к преступлению причастно руководство ФСБ России. Вся собранная журналистами информация была подтверждена в ходе судебных заседаний.

Также The Insider совместно с Bellingcat и CNN доказал, что сотрудники ФСБ были причастны к отравлению лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Кроме того, изданию во взаимодействии с Bellingcat удалось получить доказательства, что отравители Сергея и Юлии Скрипаль в Лондоне Александр Петров и Руслан Боширов являются агентами российских спецслужб.

Роман Петренко, УП
Темы: ФСБРосcия
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