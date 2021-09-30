В РФ оголосили в розшук головреда видання, яке довело провину ФСБ у збитті MH17

Головред The Insider Роман Доброхотов (фото з його сторінки в Instagram)

Російські силовики порушили кримінальну справу і оголосили в розшук головного редактора видання The Insider Романа Доброхотова. Раніше журналісти-розслідувачі цього ресурсу довели, що до збиття авіалайнера рейсу МН17 причетне керівництво ФСБ, а також розслідували отруєння Навального і Скрипалів.

Джерело: "Интерфакс" з посиланням на адвокатів Доброхотова

Деталі: У четвер вранці за місцем прописки, де знаходиться дружина Доброхотова, і вдома у його батьків проходили обшуки. У розшук журналіст оголошений ще 23 вересня, про що раніше ніхто не повідомляв.

За словами адвокатки Юлії Кузнєцової, йдеться про кримінальну справу щодо незаконного перетину кордону. ФСБ Росії заявила, що має відомості про "незаконне перетинання" Доброхотовим кордону і виїзд в Україну в серпні 2021 року.

Інший захисник Сергій Тельнов повідомив, що після обшуків дружину і батьків журналіста планують доставити для допиту в Слідче управління ФСБ Росії.

Нагадаємо: У липні 2021 року в Доброхотова проходили обшуки у справі про наклеп на адресу нідерландського журналіста Макса ван дер Верффа. Доброхотов заявляв, що не збирається залишати Росію, оскільки в нього забрали закордонний паспорт.

Видання The Insider, зареєстроване в Латвії і очолюване Доброхотовим, було включено Мін'юстом РФ до реєстру ЗМІ-іноагентов 23 липня.

Чому це важливо: Журналісти-розслідувачі The Insider спільно з відомим проектом Bellingcat займалися розслідуванням справи про збитий бойовиками на Донбасі авіалайнер рейсу МН17. Вони опублікували серію доказів того, що до злочину причетне керівництво ФСБ Росії. Вся зібрана журналістами інформація була підтверджена в ході судових засідань.

Також The Insider разом з Bellingcat и CNN довів, що співробітники ФСБ були причетні до отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального.

Крім того, виданню у взаємодії з Bellingcat вдалося отримати докази, що отруювачі Сергія і Юлії Скрипаль в Лондоні Олександр Петров і Руслан Боширов є агентами російських спецслужб.