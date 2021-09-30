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"Зоря" програла "Ромі" у Лізі Конференцій

Четвер, 30 вересня 2021, 21:39
"Зоря" - "Рома". фото з Facebook луганської команди

У другому турі Ліги Конференцій луганська "Зоря" поступилася італійській "Ромі" з рахунком 0:3.

Поєдинок пройшов у четвер 30 вересня у Запоріжжі.

Італійці доволі швидко відкрили рахунок у грі. Ель Шаараві пробив з метрів 12-ти Дмитра Мацапуру - 1:0. Воротар "Зорі" ще в перші 45-ть хвилин ще двічі рятував свою команду після ударів Шаараві. "Зоря" також мала можливості вибігати в контратаку, але без ударів по воротах.

Другий тайм нічого не змінив у грі: "Рома" була більш гострою в атаці, а "Зоря" грала беударно попереду. Надалі "Зоря" розсипалася.

Спочатку був удар Абрахама у штангу воріт "Зорі". На 66-й хвилині рахунок стає 2:0. Кріс Смоллінг пробив ворота Мацапури. Через дві хвилини Абрахам робить рахунок 3:0, пробивши воротаря луганчан.

Шансів біля воріт "Роми" у луганчан в цій грі не було. Італійці завдали десять ударів у площину воріт, а гравці "Зорі" лише одного разу пробили у рамку воріт римлян.

Довідково: Ліга Конференцій - турнір, що створила УЄФА у 2018 році. Старт турніру відбувся у сезоні 2021-2022. На груповому етапі турніру змагаються 32 команди. Матчі проходять по четвергах.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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