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"Заря" проиграла "Роме" в Лиге конференций

Четверг, 30 сентября 2021, 21:39
Заря проиграла Роме в Лиге конференций
"Заря" - "Рома". фото из Facebook луганской команды

Во втором туре Лиги конференций луганская "Заря" уступила итальянской "Роме" со счетом 0:3.

Поединок прошел в четверг, 30 сентября в Запорожье.

Итальянцы довольно быстро открыли счет в игре. Эль Шаарави пробил метров с 12-ти Дмитрия Мацапуру - 1:0. Вратарь "Зари" в первые 45-ть минут еще дважды спасал свою команду после ударов Шаарави. "Заря" также имела возможности выбегать в контратаку, но без ударов по воротам.

Второй тайм ничего не изменил в игре: "Рома" была более острой в атаке, а "Заря" играла безударно впереди. В дальнейшем "Заря" рассыпалась.

Сначала был удар Абрахама в штангу ворот луганчан. На 66-й минуте счет становится 2:0. Смоллинг пробил ворота Мацапуры. Через две минуты Абрахам делает счет 3:0, пробив вратаря "Зари".

Шансов у ворот "Ромы" у луганчан в этой игре не было. Итальянцы нанесли десять ударов в створ ворот, а игроки "Зари" лишь единожды пробили в створ ворот римлян.

Справка: Лига конференций - турнир, который УЕФА создал в 2018 году. Старт турнира состоялся в сезоне 2021-2022. На групповом этапе турнира соревнуются 32 команды. Матчи проходят по четвергам.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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