Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС вимагає звільнити заступника голови Меджлісу й ще 4 затриманих

Субота, 4 вересня 2021, 13:24
МЗС вимагає звільнити заступника голови Меджлісу й ще 4 затриманих
фото: Facebook МЗС

МЗС України розглядає затримання в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та ще 4 кримських татар як покарання за участь Меджлісу в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня.

Джерело: коментар МЗС України у зв'язку з незаконними затриманнями в Криму

Деталі: У МЗС повідомили, що співробітниками ФСБ вранці 3 вересня був затриманий Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня – Азіз Ахтемов, Асан Ахметов та Шевкет Усеїнов. Вранці 4 вересня після обшуків в оселі був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.

Дослівно: "Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова".

Більше деталей: МЗС вимагає від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи", - йдеться в заяві.

Що передувало: Зранку 4 вересня в окупованому Криму після обшуку затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСКримМеджліскримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: