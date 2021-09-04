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МЗС вимагає звільнити заступника голови Меджлісу й ще 4 затриманих

Субота, 4 вересня 2021, 13:24
фото: Facebook МЗС

МЗС України розглядає затримання в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та ще 4 кримських татар як покарання за участь Меджлісу в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня.

Джерело: коментар МЗС України у зв'язку з незаконними затриманнями в Криму

Деталі: У МЗС повідомили, що співробітниками ФСБ вранці 3 вересня був затриманий Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня – Азіз Ахтемов, Асан Ахметов та Шевкет Усеїнов. Вранці 4 вересня після обшуків в оселі був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.

Дослівно: "Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова".

Більше деталей: МЗС вимагає від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи", - йдеться в заяві.

Що передувало: Зранку 4 вересня в окупованому Криму після обшуку затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Українська правда
Теми: МЗСКримМеджліскримські татари


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