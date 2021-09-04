Зеленський про затримання в Криму: РФ реагує на "Кримську платформу"

Президент Володимир Зеленський вимагає від РФ звільнити першого заступника глави Меджлісу Нарімана Джеляла та інших затриманих 3-4 вересня кримських татар.

Джерело: Зеленський у Twitter

Окупанти в #Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи #КримськоїПлатформи. Всі затримані мають бути звільнені! pic.twitter.com/H5KfDOTuBe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021

Дослівно: "Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу.

Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані мають бути звільнені!".

Що передувало: Зранку 4 вересня в окупованому Криму після обшуку затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

МЗС України розглядає затримання в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та ще 4 кримських татар як покарання за участь Меджлісу в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня.