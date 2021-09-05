Стало відомо, скільки грошей зібрали на відновлення костелу Святого Миколая

Українські підприємці лише за добу зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі столичного костелу Святого Миколая 18 мільйонів гривень.

Джерело: засновник компанії Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook

Пряма мова: "18 мільйонів гривень зібрав український бізнес за 1 день на відновлення костелу Святого Миколая".

Деталі: Чечоткін зазначив, що "Розетка" виділяє 1 млн гривень на реставраційні роботи, також до ініціативи долучилися Monobank, Приватбанк, Альфа-Банк Україна, Райффайзен Банк, ПУМБ, компанії Taryan Group, Dragon Capital, SD Capital, Нова пошта, ENSO та інші.

Він також додав, що ще десятки середніх і малих бізнесів, а також багато пересічних громадян зробили пожертви на відновлення костелу.

Бізнесмен зазначив, що цей список упродовж наступних днів поповниться новими брендами та іменами.

За прогнозами, повне відновлення Костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень, як і відновлення органу. З огляду на це міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок Національного будинку органної та камерної музики, перерахувавши кошти на який можна долучитися до ініціативи:

ЄДРПОУ: 05509524

ІПН: 055095226553

Р/р UA 893003460000026006016844102

Акціонерне товариство "Альфа-Банк" в м.Києві

Призначення платежу: Благодійна допомога на реставраційні роботи

Замовник є неприбутковою організацією за ознакою 0031

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