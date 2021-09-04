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Бізнесмени виділяють гроші на відновлення Костелу, можна долучитися – Ткаченко

Субота, 4 вересня 2021, 15:37
фото ДСНС

Ряд бізнесменів виділили кошти на відновлення Костелу Святого Миколая у Києві, що горів у п'ятницю ввечері.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Facebook

Деталі: Як повідомив Ткаченко, міністерство отримує повідомлення та дзвінки з усієї країни з пропозиціями допомоги Костелу.

Кошти вже виділили засновник і співвласник компанії Rozetka Владислав Чечоткін, співзасновник Monobank Олег Горохівський, співвласник групи терміналів TIS Андрій Ставніцер, голова правління Альфа-Банк Вікторія Михайльо.

За словами міністра, завдяки цьому вже є частина суми на протиаварійні роботи.

Водночас він зауважив, що повне відновлення Костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень, як і відновлення органу.

Для всіх, хто хоче долучитися до відновлення, Ткаченко опублікував рахунок Національного будинку органної та камерної музики:

ЄДРПОУ: 05509524

ІПН: 055095226553

Р/р UA 893003460000026006016844102

Акціонерне товариство "Альфа-Банк" в м.Києві

Призначення платежу: Благодійна допомога на реставраційні роботи

Замовник є неприбутковою організацією за ознакою 0031

Що передувало: У п'ятницю ввечері у Києві горів Костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.

О 22:40 пожежу локалізували, а о 23:26 - ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і міністр культури Олександр Ткаченко впевнені, що Костел Святого Миколая в Києві буде повністю відновлений після пожежі.

За словами Монастирського, основною версією пожежі в Костелі в даний час є загоряння електропроводів всередині дерев'яного корпусу органу.

Українська правда
Теми: ТкаченкоКиївпожежабізнесгроші


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