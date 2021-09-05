Затриманим 5 кримським татарам загрожує до 15 років – Денісова

Першому заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу, а також іншим 4 затриманим 3-4 вересня кримським татарам окупанти висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Деталі: Вона зазначила, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до15 років.

У понеділок у так званих "судах" тимчасово окупованого Криму відбудеться обрання запобіжного заходу Джелялу, а також Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову та Шевкету Усеїнову.

Крім того, у так званому "Київському районному суді м. Сімферополя" обиратимуть запобіжний захід Ескендеру Ахтемову – батькові викраденого Азіза Ахтемова, і Арсену Ахтемову – брату викраденого Асана Ахтемова.

"У суботу, 5 вересня 2021 року вони прийшли на акцію підтримки до будівлі ФСБ, щоб дізнатися, де їхні викрадені родичі. За це їм інкримінують "непокору законним вимогам співробітників поліції" (ст.19.3 КпАП РФ). Дана стаття передбачає як штраф, так і адміністративне затримання", - зазначила Денісова.

Що передувало: Протягом п'ятниці та суботи на захопленому Росією півострові російськи силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.

Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників - кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму. Пізніше більшість із них відпустили.

Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.