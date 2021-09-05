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Заступника голови Меджлісу звинувачують у "диверсії", світить до 15 років – Чубаров

Неділя, 5 вересня 2021, 16:48
Заступника голови Меджлісу звинувачують у диверсії, світить до 15 років – Чубаров
Наріман Джелялов, фото з Facebook Чубарова

Затриманому 4 вересня в Криму першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Джерело: Рефат Чубаров у Facebook, Крим.Реалії, "Кримська солідарність"

Дослівно Чубаров: "Як стало сьогодні відомо, Наріману Джелялову російськими окупантами висунуто підозру у вчиненні ним злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "Диверсія" УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років".

"Крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 "Диверсія" УК РФ також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану.

Відомо, що Наріман Джелялов відкинув висунуті йому російськими окупантам сфабриковані і вигадані підозри в нібито скоєнні ним злочину і відмовився сьогодні брати участь в будь - яких слідчих заходах".

Деталі: Чубаров додав, що в понеділок, 6 вересня, у Сімферополі відбудуться "суди" щодо визначення запобіжного заходу Наріману Джелялову, а також іншим затриманим 3-4 вересня кримським татарам: Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову.

Разом з тим, біля будівлі посольства Росії в Києві в неділю пройшла акція на підтримку кримських татар, затриманих у Криму 3-4 вересня.

Як повідомляє "Крим.Реалії", на акції були присутні приблизно 70 осіб. Активісти тримали плакати, зокрема, зі зверненнями до міжнародної спільноти з вимогами реакції на затримання на півострові.

Під час акції Чубаров повідомив, що адвокатам у неділю вдалося потрапити до двох із 5 раніше затриманих кримських татар: Нарімана Джеляла та Ельдара Одаманова. До Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеїнова незалежні адвокати досі не були допущені.

Водночас, як повідомляє "Кримська солідарність", у суботу ввечері та в ніч на неділю російські силовики відпустили близько 40 осіб, які вийшли в суботу на підтримку раніше затриманих 5 кримських татар до будівлі ФСБ Росії і яких було затримано.

Правозахисниця та активістка "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієва повідомила, що стосовно них склали протоколи за частиною 20.6.1 КпАП Росії.

Що передувало: Протягом п'ятниці та суботи на захопленому Росією півострові російськи силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. 

Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників - кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму

"Українська правда" в Threads

Теми: КримМеджліскримські татари
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