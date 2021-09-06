У США готуються схвалити третю дозу вакцини Pfizer, за нею буде Moderna

Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що третю дозу вакцини Pfizer можуть схвалити вже до 20 вересня.

Джерело: "Голос Америки", який цитує Ентоні Фоучі

Деталі: Фаучі додав, що незабаром після Pfizer можна очікувати схвалення третьої дози іншої американської вакцини - Moderna.

Раніше цього місяця в адміністрації Байдена заявили, що повністю щепленим вакцинами Pfizer та Moderna людям знадобиться третя доза-підсилювач за вісім місяців після того, як вони отримали другу дозу щеплення.

Продовжити кампанію вакцинації у США там рекомендували від 20 вересня.

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