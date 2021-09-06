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Денісова закликає світ протистояти судилищам окупантів над кримчанами

Понеділок, 6 вересня 2021, 08:37

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликає світову спільноту відреагувати на незаконні затримання в окупованому Криму та судилища над громадянами України з боку російських окупантів.

Джерело: Telegram обмудсмена

Пряма мова: "Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на незаконні затримання та судилища над громадянами України в тимчасово окупованому Криму".

Деталі: 6 вересня відбудеться низка судових засідань. 

Зокрема, обиратимуть "запобіжний захід" першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу та іншим затриманим 3-4 вересня кримським татарам: Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову.

Джелялу російські окупанти висунули підозру у "диверсії" за ч. 1 статті 281 УК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. 

У так званому "Київському районному суді м. Сімферополя" в тимчасово окупованому Криму обиратимуть запобіжний захід Ескендеру Ахтемову – батькові викраденого Азіза Ахтемова, і Арсену Ахтемову – брату викраденого Асана Ахтемова. 

4 вересня вони  прийшли на акцію підтримки до будівлі ФСБ, щоб дізнатися, де їхні викрадені родичі. За це  їм інкримінують "непокору законним вимогам співробітників поліції" (ст.19.3 КпАП РФ), що передбачає як штраф, так і адміністративне затримання. 

У так званому "Сімферопольському районному суді" в тимчасово окупованому Криму відбудеться розгляд по суті "справи Владислава Єсипенка". Його країна-окупант звинувачує у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Українському громадянину  загрожує 18 років позбавлення волі. 

У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться судове засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір" стосовно Еміля Зіядінова – вчителя фізкультури, якого країна-окупант безпідставно ув’язнила за активну громадянську позицію щодо незаконного переслідування кримських татар. Під час засідання очікується допит таємного свідка ФСБ.

Передісторія:

  • 3-го й 4-го вересня в захопленому Росією Криму російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.
  • Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.
  • Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Окупанти схопили більше 50 протестувальників - кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції". Пізніше більшість із них відпустили.

Теми: Кримкримські татариправа людинисудсвіт


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