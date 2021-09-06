Менше 42 тисяч українців вакцинувалися в цю неділю

У неділю 5 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 41 787 людей: першу дозу вакцини отримали 12 367 людей, другу дозу – 29 420 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Протягом цієї доби для імунізації населення від коронавірусу працювали 328 мобільних бригад, 973 пункти щеплення та 347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу вакцини – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 9 789 501 щеплення.

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.



Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

28 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили через значну кількість святкувань в Україні.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП