Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МВС: Ключові питання я погоджую безпосередньо з президентом

Понеділок, 6 вересня 2021, 11:15
колаж УП

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що всі ключові питання роботи міністерства обговорює особисто з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Монастирський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Відкрию секрет, внутрішню кухню нашого спілкування. Коли мені було запропоновано очолити МВС, цю пропозицію робив президент особисто. Моїм зустрічним проханням було те, що я б хотів ключові проекти та процеси обговорювати також особисто з президентом.

Можу підтвердити, що протягом цих приблизно 50-ти днів перебування на посаді я маю можливість обговорювати всі ключові питання конкретно з президентом і прем'єр-міністром".

Деталі: За словами Монастирського, загалом спілкування з Офісом президента відбувається, як правило, на рівні керівника поліції або заступника керівника поліції щодо координаційних питань, за які відповідальний Офіс президента.

"Ті питання, які є ключовими, - а такі питання проходять через міністра, - я погоджую безпосередньо з президентом", - підсумував глава МВС.

Передісторія:

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Теми: МВСЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці

Помер Бельмондо

Монастирський представив свою команду в МВС

оновленоРозстріли на Інститутській: судитимуть кулеметника спецзагону "Омега"

На Харківщині панує штам "дельта" – ОДА

Справа МН17: РФ відмовила у допиті підозрюваних Гіркіна та Дубинського

Усі новини...
МВС
Єнін іде з МЗС і стане першим заступником глави МВС
Геращенко продовжує працювати в МВС із Монастирським
На дорогах України додалося 20 камер автофіксації порушень ПДР. Адреси
Останні новини
21:38
Новини економіки: коли чекати метро на Виноградар та посилення карантину
21:30
Від "слуг" у нардепи на довиборах на Черкащині піде мер Золотоноші
21:02
"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова
21:00
Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину
20:38
Саакашвілі обіцяє приїхати до Грузії до 2 жовтня, попри загрозу арешту
20:24
Укрзалізниця за літо відновила пасажирські перевезення на 70% до рівня 2019 року
20:09
США відреагували на вирок двом соратникам Тихановської
19:40
Ексчлен Ради НБУ Шапран судиться з парламентом за колишню посаду
19:30
"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці
19:19
Глава делегації Конгресу США пообіцяв сприяти збільшенню безпекової допомоги для України
Усі новини...