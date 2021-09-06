Глава МВС: Ключові питання я погоджую безпосередньо з президентом

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що всі ключові питання роботи міністерства обговорює особисто з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Монастирський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Відкрию секрет, внутрішню кухню нашого спілкування. Коли мені було запропоновано очолити МВС, цю пропозицію робив президент особисто. Моїм зустрічним проханням було те, що я б хотів ключові проекти та процеси обговорювати також особисто з президентом.

Можу підтвердити, що протягом цих приблизно 50-ти днів перебування на посаді я маю можливість обговорювати всі ключові питання конкретно з президентом і прем'єр-міністром".

Деталі: За словами Монастирського, загалом спілкування з Офісом президента відбувається, як правило, на рівні керівника поліції або заступника керівника поліції щодо координаційних питань, за які відповідальний Офіс президента.

"Ті питання, які є ключовими, - а такі питання проходять через міністра, - я погоджую безпосередньо з президентом", - підсумував глава МВС.

Передісторія:

16 липня 2021 року Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

15 липня парламент відправив у відставку Арсена Авакова, який очолював МВС понад 7 років.

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