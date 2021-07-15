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Рада звільнила Авакова 

Четвер, 15 липня 2021, 10:16
Рада звільнила Авакова 

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, яку він посідав понад 7 років.

Джерело: засідання парламенту 15 липня

Деталі: Відставку Авакова підтримав 291 народний депутат.

 

Заяву про відставку голова МВС подав сам, але з подачі президента Володимира Зеленського.

Арсен Аваков був призначений міністром внутрішніх справ після "Революції гідності" 22 лютого 2014 року.

Спікер парламенту Дмитро Разумков після голосування сказав: "Я думаю, що варто подякувати Арсену Борисовичу Авакову за всі ті роки, які він працював на користь нашої держави". 

Фракція "Батьківщина" принципово не голосувала за відставку Авакова. Також не стала голосувати за це фракція "Опозиційної платформи – За життя". 

 

Депутатка від "Голосу" Олександра Устінова під час обговорення сказала, що Аваков має не лише бути звільненим, а й понести кримінальну відповідальність.

Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" заявила, що її політична сила вимагає відставки всього "уряду Зеленського" і збирає підписи на це.

Передісторія:

  • 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку
  • Президент Володимир Зеленський представив фракції "Слуга народу" голову правоохоронного комітету ВР Дениса Монастирського як кандидата на посаду голови МВС. За призначення Монастирського голосуватимуть у п'ятницю 16 липня.
  • Монастирський уже відзначився тим, що давав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковМВСКабінет міністрів
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