Канал Ахметова закриває програму, в якій Мендель "боролась з олігархами"

Канал "Україна 24" закриває перший сезон щотижневої інформаційно-аналітичної програми "Велика деолігархізація", останній випуск вийшов 4 вересня.

Джерело: сайт "Україна 24", колишня речниця президента Юлія Мендель у Facebook

Пряма мова ведучого програми, член Наглядової ради медіагрупи Дмитра Белянського: "Ми змушені констатувати, якщо законопроєкт 5599 неконституційний, то й деолігархізація в Україні виглядає завершеною, а раз так ­– у програми "Велика деолігархізація" зникає предмет розгляду".

Деталі: За його словами, 3 вересня стало відомо, що уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова винесла офіційний висновок про невідповідність законопроєкту 5599 конституційним нормам.

Белянський також нагадав, що за регламентом ВР, якщо на розгляд парламенту потрапляє законопроєкт, який суперечить положенням Конституції, то включати його до порядку денного сесії й розглядати на пленарних засіданнях – заборонено. Але з урахуванням, що Рада вже прийняла цей законопроєкт в першому читанні, Денісова пропонує відправити документ на розгляд Венеціанської комісії.

Програма "Велика деолігархізація" була присвячена одній з реформ президента Володимира Зеленського.

Додано з 13:10

Пізніше Юлія Мендель також прокоментувала закриття програми, в якій брала участь. За її словами, рішення ухвалювали автори програми та це ніяк не пов’язано із її участю у проєкті.

Пряма мова Мендель: "Я хочу правильно розставити акценти щодо припинення роботи програми "Велика деолігархізація". Автори програми приймали рішення щодо припинення її роботи самі, це не пов’язано з моєю участю у проекті. Пояснення було таке: "Зникає сам предмет розгляду".

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