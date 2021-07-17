Мендель "боротиметься з олігархами" на каналі Ахметова
Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель з'явиться на телеекранах 17 липня – вона вестиме свою відеоколонку в одній із програм на каналі "Україна".
Джерело: головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак у Facebook
Деталі: За словами головного редактора, Мендель працюватиме на каналі в якості постійного колумніста телепроєкту "Велика деолігархізація".
Пряма мова: "Події розвиваються і ми розширюємо президентський пул в команді щотижневої підсумкової програми "Велика деолігархізація", яка виходить в ефір щосуботи о 22:00 на "Україна24" і щопонеділка о 0:10 на каналі "Україна".
В якості постійного колумніста до нас приєдналася Юлія Мендель... Її дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" ви можете побачити в ефірі вже сьогодні".
Довідково: Національний канал "Україна" знаходиться у складі "Медіа група Україна", що входить в СКМ українського олігарха Ріната Ахметова.
Нагадаємо:
- Юлії Мендель – 34 роки, має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112" та "Інтер".
- Мендель обіймала посаду речниці президента України з червня 2019 року. У квітні 2021 року вона звільнилася.
- 7 липня колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала фрагмент власної книги, де помізкувала над мовним питанням та ідентичністю українців.