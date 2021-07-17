Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мендель "боротиметься з олігархами" на каналі Ахметова

Субота, 17 липня 2021, 15:42

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель з'явиться на телеекранах 17 липня – вона вестиме свою відеоколонку в одній із програм на каналі "Україна".

Джерело: головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак у Facebook

Деталі: За словами головного редактора, Мендель працюватиме на каналі в якості постійного колумніста телепроєкту "Велика деолігархізація".

Пряма мова: "Події розвиваються і ми розширюємо президентський пул в команді щотижневої підсумкової програми "Велика деолігархізація", яка виходить в ефір щосуботи о 22:00 на "Україна24" і щопонеділка о 0:10 на каналі "Україна".

В якості постійного колумніста до нас приєдналася Юлія Мендель... Її дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" ви можете побачити в ефірі вже сьогодні".

 

Довідково: Національний канал "Україна" знаходиться у складі "Медіа група Україна", що входить в СКМ українського олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо:

  • Юлії Мендель – 34 роки, має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112" та "Інтер".
  • Мендель обіймала посаду речниці президента України з червня 2019 року. У квітні 2021 року вона звільнилася.
  • 7 липня колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала фрагмент власної книги, де помізкувала над мовним питанням та ідентичністю українців.

Українська правда
Теми: телебаченняЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Британії — найбільше нових COVID-випадків у світі

У Facebook відповіли на заяву Байдена, що соцмережі “вбивають людей”

Авіаналіт в Афганістані вбив 10 талібів

відео, фотоКаннський кінофестиваль: кращим фільмом визнали стрічку "Титан"

У НАТО міркують про розширення доступу України до засобів спостереження

У Греції на курортному острові заборонили музику в ресторанах і барах

Усі новини...
телебачення
"1+1" оштрафували за трансляцію серіалу російською
Зеленський: Питання мови – еволюційне, а квотування було революційним
Новинський вийшов з перемовин щодо купівлі каналу "Наш"
Останні новини
07:42
За добу окупанти 13 разів порушили “тишу” на Донбасі, були поранені
07:20
У двох спортсменів в Олімпійському селищі в Токіо підтвердили COVID-19
06:18
"Ростех" показав новий винищувач, де у прицілі видно схожий на Defender корабель
05:30
У Британії — найбільше нових COVID-випадків у світі
04:45
Бойовики в Нігерії скоїли наліт на села і викрали 60 жителів
04:10
У Facebook відповіли на заяву Байдена, що соцмережі “вбивають людей”
03:27
Повені в Європі: загинули 170 осіб
02:30
Франція змінила правила в’їзду на тлі посилення пандемії
01:21
Авіаналіт в Афганістані вбив 10 талібів
00:27
ЗМІ: Британія відмовилася від масової вакцинації підлітків
Усі новини...