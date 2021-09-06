Замість електрошокерів оновлене МВС купить для патрульних бодікамери

Міністерство внутрішніх справ закупить для поліцейських більше 6 тисяч бодікамер, а також електромобілі.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 6 вересня під час презентації проєктів та пріоритетних напрямів діяльності МВС

Пряма мова: "Зайшовши на посаду, я скасував один із тендерів на 170 мільйонів гривень на закупку електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку бодікамер для поліцейських. Це саме те, що має збільшити довіру.

Мій принцип і підхід моєї команди полягає в тому, що зупинивши вас, патрульний поліцейський має обов’язково мати можливість підключеноої камери. Якщо камера виключена – поліцейський порушує закон".

Деталі: За словами Монастирського, у 2021 році запланована закупівля більше 6000 таких бодікамер, і це, мовляв, дасть змогу забезпечити всю патрульну поліцію, принаймні ту, що буде працювати на дорогах.

МВС також ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції.

"Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари - може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету загалом", - зазначив міністр.

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