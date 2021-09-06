Замість електрошокерів оновлене МВС купить для патрульних бодікамери
Міністерство внутрішніх справ закупить для поліцейських більше 6 тисяч бодікамер, а також електромобілі.
Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 6 вересня під час презентації проєктів та пріоритетних напрямів діяльності МВС
Пряма мова: "Зайшовши на посаду, я скасував один із тендерів на 170 мільйонів гривень на закупку електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку бодікамер для поліцейських. Це саме те, що має збільшити довіру.
Мій принцип і підхід моєї команди полягає в тому, що зупинивши вас, патрульний поліцейський має обов’язково мати можливість підключеноої камери. Якщо камера виключена – поліцейський порушує закон".
Деталі: За словами Монастирського, у 2021 році запланована закупівля більше 6000 таких бодікамер, і це, мовляв, дасть змогу забезпечити всю патрульну поліцію, принаймні ту, що буде працювати на дорогах.
МВС також ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції.
"Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари - може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету загалом", - зазначив міністр.
Передісторія:
- У листопаді 2020 року Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який розширює сферу застосування електрошокерів поліцейськими, і просив Верховну Раду внести відповідні зміни до закону про Нацполіцію.
- Пропонувалося розширити сферу застосування електрошокерів поліцейськими на: затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському; затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти; затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосовуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.
- Керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков навіть випробував дію електрошокера Taser на собі, щоб показати його ефективність.
- У квітні 2021 року Верховна Рада відхилила урядовий проєкт закону і не дозволила розширити сферу застосування електрошокерів поліцейськими.