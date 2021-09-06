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"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова

Понеділок, 6 вересня 2021, 21:02

Партія "Слуга народу" не буде висувати свого кандидати на вибори харківського міського голови. 

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова партії Олександр Корнієнко під час брифінгу після з'їзду партії

Пряма мова Арахамії: "Я спілкувався із харківчанами, то поки ми не будемо нікого висувати, бо немає сильної кандидатури, яка може боротись". 

Деталі: Корнієнко додав, що на місцеві вибори кандидатів висувають місцеві осередки партії. Водночас, з великою ймовірністю партія "Слуга народу" не буде нікого висувати та не підтримує жодного із тих, хто вже виявив бажання взяти участь у перегонах.  

Голова партії допускає, що окремі депутати від партії можуть самовисуватись, але це буде їх відповідальність. 

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Передісторія:

  • Вибори мера Харкова призначили на неділю 31 жовтня 2021 року.
  • Ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін балотуватиметься на виборах мера Харкова як самовисуванець.
  • Якби вибори мера Харкова відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би секретар Харківської міськради Ігор Терехов, якого підтримують 42,9 % тих, хто братиме участь у голосуванні і визначився з кандидатом. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Слуга народувибори


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