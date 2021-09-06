"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова
Партія "Слуга народу" не буде висувати свого кандидати на вибори харківського міського голови.
Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова партії Олександр Корнієнко під час брифінгу після з'їзду партії
Пряма мова Арахамії: "Я спілкувався із харківчанами, то поки ми не будемо нікого висувати, бо немає сильної кандидатури, яка може боротись".
Деталі: Корнієнко додав, що на місцеві вибори кандидатів висувають місцеві осередки партії. Водночас, з великою ймовірністю партія "Слуга народу" не буде нікого висувати та не підтримує жодного із тих, хто вже виявив бажання взяти участь у перегонах.
Голова партії допускає, що окремі депутати від партії можуть самовисуватись, але це буде їх відповідальність.
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Передісторія:
- Вибори мера Харкова призначили на неділю 31 жовтня 2021 року.
- Ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін балотуватиметься на виборах мера Харкова як самовисуванець.
- Якби вибори мера Харкова відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би секретар Харківської міськради Ігор Терехов, якого підтримують 42,9 % тих, хто братиме участь у голосуванні і визначився з кандидатом.