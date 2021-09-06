Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков закликає ДБР сказати, чи був Трухін за кермом: Перевірити нескладно

Понеділок, 6 вересня 2021, 23:23
Разумков закликає ДБР сказати, чи був Трухін за кермом: Перевірити нескладно
Знімок екрану

Голова українського парламенту Дмитро Разумков здивований тим, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін відмовчується щодо ситуації з ДТП за його участі та очікує, коли правоохоронці публічно скажуть, хто був за кермом, адже перевірити це нескладно. 

Джерело: Разумков в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Тут повинен бути абсолютно відкритий процес. У нас з вами камери, їх достатньо на трасі. Давайте піднімемо, подивимось, хто був за кермом. Це зніме питання. Якщо є аналізи на стан здоров’я, то ми повинні їх знати. Тому що це публічна сторона процесу.

Перевірити, хто був за кермом тієї машини – не є великою проблемою. Є не лише камери, наскільки я подивився, то там достатньо серйозні пошкодження на автівці, то я впевнений що там залишись і інші сліди, які допоможуть відповісти на те, хто саме знаходився за кермом".

Деталі: Спікер розповів, що після подій не бачив Трухіна. Він сподівається його побачити в Раді. 

Разумков також вважає, що правильною реакцію на ситуацію була б заява Трухіна, де б він сказав точно, чи був за кермом, чи був поруч, в якому стані перебував. Таким чином нардеп міг би зняти всі питання, оскільки така поведінка кидає тінь на всю фракцію та владу загалом. 

Пряма мова: "Тому що сьогодні це виглядає, ну м’яко кажучи, дивно. Коли людина знаходиться незрозуміло де. Навіть, якщо цього всього не було, то довести протилежне буде дуже важко тепер. Будуть говорити, що це представник влади, а його відмазують. 

Тому для мене це дивно. Така поведінка, коли ми говоримо про публічність, відкритість. Сьогодні засобів для донесення інформації більш ніж достатньо". 

Читайте також: Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Нагадаємо: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео ДТП за участю Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: