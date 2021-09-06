Разумков закликає ДБР сказати, чи був Трухін за кермом: Перевірити нескладно

Голова українського парламенту Дмитро Разумков здивований тим, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін відмовчується щодо ситуації з ДТП за його участі та очікує, коли правоохоронці публічно скажуть, хто був за кермом, адже перевірити це нескладно.

Джерело: Разумков в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Тут повинен бути абсолютно відкритий процес. У нас з вами камери, їх достатньо на трасі. Давайте піднімемо, подивимось, хто був за кермом. Це зніме питання. Якщо є аналізи на стан здоров’я, то ми повинні їх знати. Тому що це публічна сторона процесу.

Перевірити, хто був за кермом тієї машини – не є великою проблемою. Є не лише камери, наскільки я подивився, то там достатньо серйозні пошкодження на автівці, то я впевнений що там залишись і інші сліди, які допоможуть відповісти на те, хто саме знаходився за кермом".

Деталі: Спікер розповів, що після подій не бачив Трухіна. Він сподівається його побачити в Раді.

Разумков також вважає, що правильною реакцію на ситуацію була б заява Трухіна, де б він сказав точно, чи був за кермом, чи був поруч, в якому стані перебував. Таким чином нардеп міг би зняти всі питання, оскільки така поведінка кидає тінь на всю фракцію та владу загалом.

Пряма мова: "Тому що сьогодні це виглядає, ну м’яко кажучи, дивно. Коли людина знаходиться незрозуміло де. Навіть, якщо цього всього не було, то довести протилежне буде дуже важко тепер. Будуть говорити, що це представник влади, а його відмазують.

Тому для мене це дивно. Така поведінка, коли ми говоримо про публічність, відкритість. Сьогодні засобів для донесення інформації більш ніж достатньо".

Читайте також: Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Нагадаємо: