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Майже 134 тисячі українців вакцинувалися проти коронавірусу 6 вересня

Вівторок, 7 вересня 2021, 08:49

6 вересня в Україні 133 922 людини щепилися проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 37 380 людей, другу дозу – 96 542 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: Протягом доби для імунізації населення працювали 882 мобільні бригади, 2 827 пунктів щеплення й 338 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози вакцини, – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 9 923 423 щеплення.

 

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Нагадаємо: У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

28 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили через значну кількість святкувань в Україні.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ


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