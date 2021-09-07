ФСБ звинуватила українську розвідку в диверсії з залученням Джелялова й Ахтемових

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода.в районі Перевального в окупованому Криму, одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ називає посередником.

Джерело: сайт ФСБ, Lenta ru з посиланням на відео ФСБ в Telegram телеканалу "Звезда"

Деталі: ФСБ РФ заявляє, що 23 серпня 2021 року в районі н.п. Перевальне в Криму стався підрив ділянки газопроводу – і що "диверсія організована територіальним підрозділом Головного управління розвідки (ГУР) МО України в Херсоні – так званою оперативною службою "Таврія" за участю забороненої в Росії організації "Меджліс кримсько-татарського народу" ("Меджліс") ".

"4 вересня співробітниками ФСБ Росії затримані жителі Республіки Крим – посередник – заступник голови "Меджлісу" Наріман Джелялов, безпосередні виконавці диверсії Асан і Азіз Ахтемова", – заявляє російська спецслужба.

За її твердженням, за вказівкою одного з керівників Меджлісу "в червні виконавці виїжджали на (материкову – ред.) Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи".

"За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько 2000 доларів США", – стверджує ФСБ РФ.

За її твердженням, у липні вибуховий пристрій конспіративно доставили в Крим, а "акцію планувалося приурочити до Дня незалежності України".

Дослівно ФСБ: "Організаторами диверсії є – Різа Яг'яєв-Веліулаєв, агент ГУР, який втік із Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якій він брав участь, а також його куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" – Віктор Зелінський.

Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим – учасником невдалої акції в 2016 році, в ході якої ним було вбито співробітника ФСБ Росії".

Більше деталей: ФСБ РФ показала відео з місця диверсії на газопроводі в Криму і допиту виконавця підриву. Запис опублікував телеканал "Звезда" у своєму Telegram-каналі.

На кадрах показано місце "підриву газопроводу".

Чоловік представляється як Ахтемов Асан Ісламович 1989 року народження. Він розповідає, що приїхав у Херсон на рейсовому автобусі і там зустрівся з чоловіком у червоних кросівках і кепці, який назвався Саїдом. Йому сказали "зробити погану річ із газовою трубою, підірвати її в селі Перевальне".

У квартирі виконавцям показали вибуховий пристрій і як ним користуватися, переконує ФСБ РФ.

Чоловік каже, що сховав вибуховий пристрій у себе вдома. Потім він зі спільником пішов до газової труби, викопав там яму і заклав там бомбу. Вона мала спрацювати через 4-5 годин. Йому зателефонував Саїд і сказав, що вибуховий пристрій спрацював. Він видалив переписку з кураторами.

Другий чоловік називається Ахтемовим Азізом Іскандеровичем 1996 року народження. Він також розповідає про підготовку та вчинення диверсії.

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