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На Джеляла тиснули й тримали з мішком на голові, у МЗС кажуть про катування

Неділя, 5 вересня 2021, 21:40
Наріман Джелял, фото з Facebook Чубарова

Затриманого окупантами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла цілий день утримували в наручниках і з мішком на голові.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook із посиланням на адвоката Джеляла, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Facebook

Дослівно Чубаров: "За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці і вивезений в невідомому напрямку ФСБ-шниками перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском".

Деталі: Разом з тим, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що проти Джеляла відкрито кримінальне провадження за статтею 281 Кримінального кодексу РФ, частина 1 (Диверсія) та за статтею 33 КК РФ, частина 5 (пособництво злочину).

Дослівно Джапарова: "За звичним сценарієм фальсифікації справ російським окупантом, 23 серпня, саме в день проведення Інавгураційного саміту Кримської платформи, начебто, в Криму відбулося механічне пошкодження газопроводу в районі села Перевальне Сімферопольського району (він забезпечував подачу газу чомусь саме до військової частини в Перевальному)".

"Причетних" чомусь знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в Інавгураційному саміті Кримської платформи. За сфабрикованими обвинуваченнями він виявився диверсантом та пособником злочину, а двоюрідні брати Ахтемови – диверсантами-виконавцями злочину. За цими обвинуваченнями передбачається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років".

"Після того як Наріман Джелял та брати Ахтемови знайшлися, до них не допускали незалежних адвокатів. Мої джерела стверджують, що затриманих катують. До них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск".

Більше деталей: За даними Джапарової, проти двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемових відкрито кримінальне провадження за статтею 281 Кримінального кодексу РФ (частина перша) Диверсія.

До братів так і не допустили незалежних адвокатів.

Ельдару Одаманову було висунуто обвинувачення за статтею 19.3 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання м.Сімферопіль.

Джапарова додала, що досі залишається невідомою доля Шевкета Усеїнова.

Що передувало: Протягом п'ятниці та суботи на захопленому Росією півострові російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.

Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників - кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму. Пізніше більшість із них відпустили.

За даними Чубарова, Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Теми: Меджліскримські татариКрим


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