В ОП готуються до нових звільнень – джерела

В Офісі президента Володимира Зеленського планують звільнити заступника глави ОП Андрія Смирнова, бо він не ладить з керівником Андрієм Єрмаком та іншим заступником Єрмака Олегом Татаровим.

Джерело: поінформовані співрозмовники "Української правди"

Деталі: За словами співрозмовника УП, Смирнов перебуває під загрозою звільнення і через місяць-два може втратити посаду.

Смирнов нібито вже давно конфліктує з іншим заступником глави ОП Андрія Єрмака, скандальним Олегом Татаровим.

Також, за словами джерел, у Смирнова склалися натягнуті стосунки безпосередньо з головою Офісу - його заступник "занадто часто має власну думку та намагається доносити альтернативну інформацію до президента, що дратує Андрія Борисовича".

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