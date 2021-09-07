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В ОП готуються до нових звільнень – джерела

Вівторок, 7 вересня 2021, 17:26
В ОП готуються до нових звільнень – джерела
фото: FB Смирнова

В Офісі президента Володимира Зеленського планують звільнити заступника глави ОП Андрія Смирнова, бо він не ладить з керівником Андрієм Єрмаком та іншим заступником Єрмака Олегом Татаровим.

Джерело: поінформовані співрозмовники "Української правди"

Деталі: За словами співрозмовника УП, Смирнов перебуває під загрозою звільнення і через місяць-два може втратити посаду.

Смирнов нібито вже давно конфліктує з іншим заступником глави ОП Андрія Єрмака, скандальним Олегом Татаровим.

Також, за словами джерел, у Смирнова склалися натягнуті стосунки безпосередньо з головою Офісу - його заступник "занадто часто має власну думку та намагається доносити альтернативну інформацію до президента, що дратує Андрія Борисовича".

Нагадаємо: 

  • У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. 

Українська правда

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Теми: Офіс президентаАндрій Єрмак
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