Загибель Павлова: у справі за день провели 16 обшуків, прийшли і до наступника мера – Вілкула

7 вересня у справі смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова пройшли 16 обшуків, зокрема правоохоронці прийшли до його наступника Юрія Вілкула, його сина, заступників міського голови Олександра Катриченка та Євгена Удода, депутатки міської ради Вікторії Третяк.

Джерело: брифінг Олега Слінчука - заступника начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області та Миколи Батюка - заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції, речниця голови Нацполіції Мар’яна Рева у коментарі УП, джерело УП в правоохоронних органах

Пряма мова Батюка: "Сьогодні було проведено 16 обшуків. Раніше також проводились обшуки. Але проведення обшуків – це один з видів отримання доказів, тому можливо це не останній".

Деталі: Водночас, поліція не може сказати, чи відбулись обшуки у Вілкула та інших посадовців, оскільки не мають права називати імена фігурантів слідчих дій.

Проте джерела УП стверджують, що обшуки відбулись у Вілкула та його сина, заступників міського голови Олександра Катриченка та Євгена Удода, депутатки міської ради Вікторії Третяк.

У поліції розповіли, що паралельно у міській раді Кривого Рогу триває перевірка, яка почалась ще за життя Павлова. Йдеться про можливі зловживання з боку влади.

Зважаючи на те, що проведенню цього аудиту заважають посадові особи, то можуть бути підстави вважати, що зловживання дійсно були. Наразі перевірка перебуває на фінальній стадії і скоро обіцяють оприлюднити результати.

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