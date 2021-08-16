Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Смерть мера Кривого Рогу: поліція вивчає записи з відеокамер

Понеділок, 16 серпня 2021, 10:45

Слідчі Національної поліції аналізують записи камер відеоспостереження з місця загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Джерело: голова ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області Анатолій Щадило на брифінгу 

Пряма мова: "У заміському будинку Павлова виявили його тіло з ознаками вогнепального поранення… Було зроблено детальний огляд місця події, зроблено аналіз камер відеоспостереження. Сьогодні ми розглядаємо три версії: вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю".  

Деталі: На уточнююче запитання Щадило відповів, що інформація з сервера обробляється. 

"Інших людей ми на відео не бачимо, сьогодні проводиться детальний аналіз", – сказав він.

Велося відеоспостереження як прилеглої території, так і внутрішньої.

Коментувати відео, що потрапило у соцмережі, у поліції не стали.

Начальник обласної поліції також сказав, що йому поки не відомо, чи отримував Павлов погрози. Слідчі працюють із дружиною покійного, яка перебувала на морі на момент смерті.

Смерть Павлова настала орієнтовно о 6-7 ранку 15 серпня.

Костянтин Павлов є власником мисливської зброї та травматичної зброї. 

Під час огляду тіла виявлено одне вогнепальне поранення з мисливської зброї – карабіна.  

Вилучена зброя направлена на експертизи.

Версія доведення до самогубства не виключається. 

Телефон покійного поліція також вивчає.

Передісторія: 

  • Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова вдень у неділю, 15 серпня, знайшли мертвим в його будинку в селі Вільне Криворізького району.
  • У партії "Опозиційна платформа - За життя" впевнені, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був убитий і про самогубство не йдеться.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що контролюватиме хід справи про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Знати більше: Ахметов, Зеленський, Вілкул і Кривий Ріг. Що відбувалося на виборах на малій батьківщині президента

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Кривий Рігполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генерал-майора Назарова призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Польща передасть Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca

фотоУзбекистан підтвердив, що збив літак ВПС Афганістану

Дев'ять афганців з тих, кого евакуювала Україна, просять про статус біженця

фотоДо 300 незаконних евакуацій авто щодня: у Києві викрили банду евакуаторів

Міністри ЄС проведуть екстрене засідання через Афганістан

Усі новини...
Кривий Ріг
У поліції назвали три версії загибелі мера Кривого Рогу
Смерть мера Кривого Рогу: Зеленський взяв справу під особистий контроль
В ОПЗЖ вважають, що мера Кривого Рогу вбили
Останні новини
20:13
В аеропорту Кабула на виліт до України чекає другий евакуаційний літак – Кулеба
20:08
Гривня зміцніла до долара та євро
20:06
У Мінекономіки передбачають падіння цін на соняшникову олію у серпні
19:47
ВідеоКличко після низки обшуків вкотре заявив про тиск на столичну владу
19:29
МЗС: вилетіти з Афганістану хочуть ще десятки українців
19:24
NASA шукає добровольців провести рік в умовах, наближених до марсіанських
19:05
По військових США відкрили вогонь в аеропорту Кабула: нападників застрелили
18:43
ВідеоВ Іспанії човен з наркотиками вилетів на пляж, відпочивальники затримали контрабандистів
18:40
Регулятор викупив 25 мільйонів доларів на міжбанку
18:25
МАУ облітатиме Афганістан
Усі новини...