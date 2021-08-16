Смерть мера Кривого Рогу: поліція вивчає записи з відеокамер

Слідчі Національної поліції аналізують записи камер відеоспостереження з місця загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Джерело: голова ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області Анатолій Щадило на брифінгу

Пряма мова: "У заміському будинку Павлова виявили його тіло з ознаками вогнепального поранення… Було зроблено детальний огляд місця події, зроблено аналіз камер відеоспостереження. Сьогодні ми розглядаємо три версії: вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю".

Деталі: На уточнююче запитання Щадило відповів, що інформація з сервера обробляється.

"Інших людей ми на відео не бачимо, сьогодні проводиться детальний аналіз", – сказав він.

Велося відеоспостереження як прилеглої території, так і внутрішньої.

Коментувати відео, що потрапило у соцмережі, у поліції не стали.

Начальник обласної поліції також сказав, що йому поки не відомо, чи отримував Павлов погрози. Слідчі працюють із дружиною покійного, яка перебувала на морі на момент смерті.

Смерть Павлова настала орієнтовно о 6-7 ранку 15 серпня.

Костянтин Павлов є власником мисливської зброї та травматичної зброї.

Під час огляду тіла виявлено одне вогнепальне поранення з мисливської зброї – карабіна.

Вилучена зброя направлена на експертизи.

Версія доведення до самогубства не виключається.

Телефон покійного поліція також вивчає.

Передісторія:

Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова вдень у неділю, 15 серпня, знайшли мертвим в його будинку в селі Вільне Криворізького району.

У партії "Опозиційна платформа - За життя" впевнені, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був убитий і про самогубство не йдеться.

Президент Володимир Зеленський заявив, що контролюватиме хід справи про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

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