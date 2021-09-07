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Слідство вже не розглядає версію вбивства мера Кривого Рогу, але не виключає доведення до самогубства

Вівторок, 7 вересня 2021, 17:25
Слідство вже не розглядає версію вбивства мера Кривого Рогу, але не виключає доведення до самогубства
Костянтин Павлов

Слідство відкинуло версію умисного вбивства міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова, хоча досі не виключає версію доведення до самогубства. 

Джерело: брифінг Олега Слінчука - заступника начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області та Миколи Батюка - заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції 

Пряма мова Батюка: "Головним слідчим управлінням за результатами отриманих даних досудового розслідування, судових експертиз, показань свідків, даних отриманих під час слідчого експерименту спростовано версію скоєння умисного вбивства Павлова та інсценування самогубства.

На сьогодні основними версіями є – самогубство, скоєне з мотивів пов’язаних з особистим життям мера та перебуванням на посаді. 

Слідство не відкидає версією доведення його до самогубства, враховуючи його посаду та спосіб життя". 

Деталі: Слінчук пояснив, що раніше слідство відпрацьовували три версії: умисне вбивство, необережне поводження із вогнепальною зброєю та самогубство. Він також розповів, що у будинку міського голови було 4 камери відеоспостереження, одна з яких розташовувалась безпосередньо в холі, де і знайшли тіло Павлова. 

Після огляду відео з цих камер було встановлено, що сторонніх осіб у будинку не було. Поліція також перевірила відео на предмет монтажу. Його не виявили. 

Окрім того, правоохоронці провели слідчий експеримент. Він свідчить, що смерть наступнила після одного пострілу з близької відстані. Експертиза також підтвердила, що на одязі та тілі Павлова є сліди від пострілу. В його крові наркотичних засобів не знайшли. 

Що передувало: Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

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Передісторія: 

  • Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
  • Слідство розглядає три основні версії події: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.
  • Слідчі виявили на тілі загиблого одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.
  • Досліджують записи з камер відеоспостереження з дому та прилеглої території.
  • 25 серпня міська рада Кривого Рогу зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути питання про дострокове припинення повноважень Криворізького міського голови і призначення нового в.о. мера у зв’язку зі смертю очільника міста Костянтина Павлова. Обов’язки міського голови буде виконувати колишній мер Юрій Вілкул, а секретар міськради Олександр Котляр заявив, що вирішив піти з посади. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий Рігполіція
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