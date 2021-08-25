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Ексмер Кривого Рогу Вілкул знову керуватиме містом

Середа, 25 серпня 2021, 11:40
Фото radiosvoboda.org

Обов’язки міського голови Кривого Рога буде виконувати колишній мер міста, депутат міськради Юрій Вілкул.

Джерело: засідання Криворізької міської ради 25 серпня

Деталі: Міська рада Кривого Рогу зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути питання про дострокове припинення повноважень Криворізького міського голови і призначення нового в.о. мера у зв’язку зі смертю очільника міста Костянтина Павлова.

На початку засідання секретар міськради Олександр Котляр заявив, що вирішив піти з посади. Депутати 33 голосами підтримали його звільнення.

Далі депутати запропонували дві кандидатури на посаду головуючого на засіданні – від партії "Українська перспектива" Юрія Вілкула і від "Сили людей" Світлани Сови. Спершу голосували за Вілкула, оскільки така пропозиція була першою. Його кандидатуру підтримали 32 голосами.

Коли Вілкул зайняв місце у президії, він поставив на розгляд питання про обрання нового секретаря міської ради, який виконуватиме обов’язки мера.

Депутати запропонували на цю посаду лише одну кандидатуру – Вілкула.  

Пряма мова Вілкула: "Ви знаєте, що я зняв свою кандидатуру на другому етапі виборів у зв’язку зі станом здоров’я. Але, щоб не погрузити наше місто у хаос, даю згоду на обрання мене секретарем міської ради. Хочу сказати, що у мене конфлікт інтересів – я за себе голосувати не буду".

Деталі: Призначення Вілкула секретарем міськради шляхом таємного голосування підтримали більшість депутатів – 32.

Таким чином Вілкул виконуватиме обов’язки міського голови Кривого Рогу до призначення нових виборів у місті.

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Передісторія: 

  • Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
  • Слідство розглядає три основні версії події: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.
  • Слідчі виявили на тілі загиблого одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.
  • Досліджують записи з камер відеоспостереження з дому та прилеглої території.
  • Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що позачергові вибори мера Кривого Рогу відбудуться в березні наступного року. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Кривий Рігмісцева владаВілкул


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