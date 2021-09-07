Штам "Дельта" виявили у 17-денного малюка на Волині 

Коронавірус штаму "Дельта" підтвердили у 17-денної дитини у Волинській області.

Джерело: брифінг головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко

Пряма мова: "У нашій області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму "Дельта". Цього нового небезпечного захворювання. Серед них є мешканці різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року".

Деталі: Санлікар наголосила, що усі хворі не були вакциновані від коронавірусу. Окрім того, більшість з них не були за кордоном та не виїжджали за межі області. Це свідчить про активну циркуляцію вірусу в області.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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