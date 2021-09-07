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Штам "Дельта" виявили у 17-денного малюка на Волині 

Вівторок, 7 вересня 2021, 19:43

Коронавірус штаму "Дельта" підтвердили у 17-денної дитини у Волинській області. 

Джерело: брифінг головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко 

Пряма мова: "У нашій області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму "Дельта". Цього нового небезпечного захворювання. Серед них є мешканці різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року". 

Деталі: Санлікар наголосила, що усі хворі не були вакциновані від коронавірусу. Окрім того, більшість з них не були за кордоном та не виїжджали за межі області. Це свідчить про активну циркуляцію вірусу в області. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо:

  • У Харківській області серед нових випадків COVID-19 переважає штам "Дельта".
  • 6 вересня в Україні зафіксували 2 197 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу й 53 летальних випадки від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 485 осіб, одужали 1 429 осіб.
  • Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого штамом "Дельта".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірусдітиВолинська область


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