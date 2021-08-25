Таліби закликають жінок залишатися вдома, поки бойовики "не навчені" їх поважати

Угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані, закликає жінок не виходити з дому самостійно та не працювати, оскільки бойовики ще "не навчені" їх поважати.

Джерело: CNN

Деталі: Речник талібів заявив, що жінки не повинні працювати заради власної безпеки. Таким чином, він посилив побоювання щодо толерантності до жінок, яку бойовики обіцяли ще зовсім недавно.

Водночас, у "Талібані" запевняють, що вказівка лишатись вдома буде тимчасовою та дозволить владі знайти шлях, щоб гарантувати "повагу до жінок". Він також визнав, що такі заходи є необхідними, оскільки їх військові "постійно змінюються і не навчаються".

Довідково: Коли "Талібан" востаннє перебував при владі у 1996-2001 роках, то бойовики заборонили жінкам працювати, виходити самостійно з дому та змушували їх закривати все тіло.

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