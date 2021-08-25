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Таліби закликають жінок залишатися вдома, поки бойовики "не навчені" їх поважати

Середа, 25 серпня 2021, 23:36
Фото: USAID

Угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані, закликає жінок не виходити з дому самостійно та не працювати, оскільки бойовики ще "не навчені" їх поважати. 

Джерело: CNN 

Деталі: Речник талібів заявив, що жінки не повинні працювати заради власної безпеки. Таким чином, він посилив побоювання щодо толерантності до жінок, яку бойовики обіцяли ще зовсім недавно. 

Водночас, у "Талібані" запевняють, що вказівка лишатись вдома буде тимчасовою та дозволить владі знайти шлях, щоб гарантувати "повагу до жінок". Він також визнав, що такі заходи є необхідними, оскільки їх військові "постійно змінюються і не навчаються". 

Довідково: Коли "Талібан" востаннє перебував при владі у 1996-2001 роках, то бойовики заборонили жінкам працювати, виходити самостійно з дому та змушували їх закривати все тіло. 

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Нагадаємо:

  • Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет розповіла про численні докази важких злочинів талібів, включно зі стратами мирних жителів Афганістану.

Теми: АфганістанТалібан


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