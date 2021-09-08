Окупанти поранили українського військового

7 вересня російські окупанти порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції – відтак один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Після надання першої медичної допомоги пораненого госпіталізували. Як зазначається, стан його здоров’я – задовільний.

Нагадаємо: Днем раніше на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, але бойових втрат серед українських захисників не було.