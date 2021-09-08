Окупанти поранили українського військового
Середа, 8 вересня 2021, 01:00
7 вересня російські окупанти порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції – відтак один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook
Деталі: Після надання першої медичної допомоги пораненого госпіталізували. Як зазначається, стан його здоров’я – задовільний.
Нагадаємо: Днем раніше на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, але бойових втрат серед українських захисників не було.
Українська правда