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Окупанти поранили українського військового

Середа, 8 вересня 2021, 01:00

7 вересня російські  окупанти порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції  – відтак один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Після надання першої медичної допомоги пораненого госпіталізували. Як зазначається, стан його здоров’я – задовільний.

Нагадаємо: Днем раніше  на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, але бойових втрат серед українських захисників не було.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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