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Понад 10 мільйонів щеплень: Ляшко переконує, що виконав обіцянку

Середа, 8 вересня 2021, 08:59
Понад 10 мільйонів щеплень: Ляшко переконує, що виконав обіцянку
Фото Віктора Ляшка з відкритих джерел

В Україні з 24 лютого зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19, повністю вакциновані 4,4 мільйона людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і пост голови МОЗ Віктора Ляшка

Дослівно МОЗ: "Від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19!.. Щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024  людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення".

Деталі: 7 вересня у країні 149 618 людей вакцинували проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 47 221 людина, другу дозу – 102 397 людей.

У цей вівторок для імунізації населення працювали 968 мобільних бригад, 2 986 пунктів щеплення  і 335 центрів вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку про 5 мільйонів щеплених українців за перші 100 днів роботи на чолі МОЗ. 

Станом на момент його призначення, 19 травня, в Україні було менше мільйона хоча б частково вакцинованих: 957 346 осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, а 37 526 осіб отримали обидві дози вакцини.

Позначку в 10 млн щеплень Україна перетнула через 196 днів вакцинаційної кампанії, але не за 100 днів роботи Ляшка міністром, хоча влітку темпи вакцинації справді пришвидшилися.  Але й за весь час вакцинації повністю щеплених менше 5 млн. 

Пряма мова Ляшка: "Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися. (От нічого не поробиш з цим нашим "після свят")

Сьогодні ми вийшли на 3,5 млн щеплень на місяць, які ще у травні виглядали нереальними, як і доступ до вакцини усіх бажаючих. Але завдяки роботі наших медичних працівників, у нас ще є ресурс для зростання, головне тепер ваше бажання прийти до пункту щеплення".

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні
Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні
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Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда, доповнено

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Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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