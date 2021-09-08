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Перепис населення України проведуть у 2023 році. Погодили перше фінансування

Середа, 8 вересня 2021, 17:57

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення більше 82 мільйонів гривень на підготовку до проведення перепису населення України у 2023-му році.

Джерело: член комітету, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram

Пряма мова: "Перепис населення відбудеться у 2023-му році. Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році".

Передісторія:

  • В грудні 2020 року міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.
  • Також Немчінов заявляв, що плануєтся запровадження ідентифікацію респондентів за допомогою номера мобільного телефону.

Українська правда
Теми: перепис населенняУкраїна


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