Перепис населення України проведуть у 2023 році. Погодили перше фінансування

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення більше 82 мільйонів гривень на підготовку до проведення перепису населення України у 2023-му році.

Джерело: член комітету, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram

Пряма мова: "Перепис населення відбудеться у 2023-му році. Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році".

Передісторія: