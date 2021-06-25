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Під час перепису населення хочуть ввести ідентифікацію через телефон

П'ятниця, 25 червня 2021, 15:33

Україна готується до Всеукраїнського перепису населення 2023 року і планує запровадити ідентифікацію респондентів за допомогою номера мобільного телефону.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram за результатами онлайн-засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Деталі: На засіданні голова Державної служби статистики Ігор Вернер презентував стан підготовки до проведення перепису населення. Також були презентовані матеріали пробного перепису населення, що відбувся у 2019 році в частині Оболонскього району Києва, а також Бородянскього району Київської області та Пісківської ОТГ. Загальна кількість респондентів склала 32 000 осіб.

По закінченню засідання вирішили:

- актуалізувати цифровий картографічний матеріал, виготовлений для потреб Всеукраїнського перепису населення;

- модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків та переписного районування Всеукраїнського перепису населення;

Окрім цього, учасники засідання погодились, що "потрібно запровадити сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону у підсистемі збирання переписних даних під час інтернет-раунду Всеукраїнського перепису населення (отримання відповідей респондентів на запитання згідно з програмою Всеукраїнського перепису населення через Інтернет)".

Нагадаємо: Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

Українська правда
Теми: перепис населеннямобільний зв'язоктехнології


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