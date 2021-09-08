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Комітет вперше виділив фінансування на Президентський університет

Середа, 8 вересня 2021, 19:39
Комітет вперше виділив фінансування на Президентський університет
презентація університету, фото: Офіс президента

Бюджетний комітет Верховної Ради ухвалив виділення понад 70 мільйонів гривень на будівництво Президентського університету.

Джерело: член комітету, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 тисяч грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво Президентського університету".

Деталі: Згідно з оприлюдненими документами уточняється, що ці гроші підуть на будівельні, монтажні, оздоблювальні роботи, підключення інженерних мереж, оплату адміністративних зборів та послуг з виготовлення документів тощо.

 

Що передувало:

  • 31 травня президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.
  • Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що Зеленський висловив бажання, щоб для найкращих викладачів Президентського університету майбутнього зарплата стартувала від 4 тисяч "або доларів або євро".
  • Шкарлет також запевнив, що при будівництві Президентського університету на території державного "Експоцентру України" його інтегрують в нинішню інфраструктуру ВДНГ, вирубки дерев не буде.
  • Університет має почати навчання студентів 1 жовтня 2023 року.

Українська правда

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Теми: комітетиВерховна Радагрошіпрезидент
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