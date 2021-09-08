Комітет вперше виділив фінансування на Президентський університет

Бюджетний комітет Верховної Ради ухвалив виділення понад 70 мільйонів гривень на будівництво Президентського університету.

Джерело: член комітету, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 тисяч грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво Президентського університету".

Деталі: Згідно з оприлюдненими документами уточняється, що ці гроші підуть на будівельні, монтажні, оздоблювальні роботи, підключення інженерних мереж, оплату адміністративних зборів та послуг з виготовлення документів тощо.

Що передувало: