Комітет вперше виділив фінансування на Президентський університет
Середа, 8 вересня 2021, 19:39
Бюджетний комітет Верховної Ради ухвалив виділення понад 70 мільйонів гривень на будівництво Президентського університету.
Джерело: член комітету, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram
Пряма мова Гончаренка: "Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 тисяч грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво Президентського університету".
Деталі: Згідно з оприлюдненими документами уточняється, що ці гроші підуть на будівельні, монтажні, оздоблювальні роботи, підключення інженерних мереж, оплату адміністративних зборів та послуг з виготовлення документів тощо.
Що передувало:
- 31 травня президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.
- Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що Зеленський висловив бажання, щоб для найкращих викладачів Президентського університету майбутнього зарплата стартувала від 4 тисяч "або доларів або євро".
- Шкарлет також запевнив, що при будівництві Президентського університету на території державного "Експоцентру України" його інтегрують в нинішню інфраструктуру ВДНГ, вирубки дерев не буде.
- Університет має почати навчання студентів 1 жовтня 2023 року.
Українська правда