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Автобус із хасидами потрапив у ДТП на Київщині: є загиблий

Четвер, 9 вересня 2021, 09:39
Автобус із хасидами потрапив у ДТП на Київщині: є загиблий
Тут і далі фото поліції

Вранці 9 вересня на Київщині сталася аварія за участю автобуса, який перевозив паломників-хасидів, один громадянин Ізраїлю загинув.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом та раптово отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. 

В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак, виконуючи маневр, правою стороною зіткнувся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле". 

 

Деталі: ДТП сталася близько 4 ранку на 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира.

Автомобіль "Mercedes Sprinter", яким керував 37-річний водій, перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів з міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

У результаті аварії один 45-річний іноземець, який перебував у мікроавтобусі, загинув. Інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.

Українська правда

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Теми: Київська областьДТПхасидиполіція
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