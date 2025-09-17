У МЗС нагадали прочанам-хасидам про відсутність гарантій повноцінної безпеки в Україні

Міністерство закордонних справ України закликало прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані на Рош га-Шана у вересні, врахувати відсутність гарантій повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України.

Джерело: МЗС, брифінг речника Держприкордонслужби Андрія Демченка передає "Укрінформ", Об'єднана єврейська община України

Дослівно МЗС: "Триваюча вже понад три роки повномасштабна агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських міст і громад, цивільної й транспортної інфраструктури, постійний російський терор, диверсії та провокації становлять реальні загрози життю і безпеці людей".

Деталі: Там додають, у разі відвідання Умані попри застереження української влади, паломникам варто зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень.

Окрім того, в МЗС нагадали про можливі затримки руху транспорту через обстріли, відсутність достатньої кількості укриттів в Умані, відсутність достатньої кількості медичного персоналу.

У ДПСУ, у свою чергу, повідомили, що відомо про близько 7 000 іноземців, які вже в’їхали в Україну на Рош га-Шана.

За даними Об'єднаної єврейської общини України цьогоріч святкування Рош га-Шана припадає на період з вечора 22 вересня по вечір 24 вересня.

У 2024 році, за даними общини, на період святкування і паломництва з нагоди єврейського Нового року до Умані приїхали 33,5 тисячі брацлавських хасидів.

Цьогоріч очікується близько 35 тисяч паломників.