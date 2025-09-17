Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС нагадали прочанам-хасидам про відсутність гарантій повноцінної безпеки в Україні

Тетяна ОлійникСереда, 17 вересня 2025, 21:21
У МЗС нагадали прочанам-хасидам про відсутність гарантій повноцінної безпеки в Україні
Фото - Об'єднана єврейська община України 

Міністерство закордонних справ України закликало прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані на Рош га-Шана у вересні, врахувати відсутність гарантій повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України.

Джерело: МЗС, брифінг речника Держприкордонслужби Андрія Демченка передає "Укрінформ", Об'єднана єврейська община України 

Дослівно МЗС: "Триваюча вже понад три роки повномасштабна агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських міст і громад, цивільної й транспортної інфраструктури, постійний російський терор, диверсії та провокації становлять реальні загрози життю і безпеці людей".

Реклама:

Деталі: Там додають, у разі відвідання Умані попри застереження української влади, паломникам варто зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень.

Окрім того, в МЗС нагадали про можливі затримки руху транспорту через обстріли, відсутність достатньої кількості укриттів в Умані, відсутність достатньої кількості медичного персоналу.

У ДПСУ, у свою чергу, повідомили, що відомо про близько 7 000 іноземців, які вже в’їхали в Україну на Рош га-Шана.

614РЕКЛАМА:

За даними Об'єднаної єврейської общини України цьогоріч святкування Рош га-Шана припадає на період з вечора 22 вересня по вечір 24 вересня.

У 2024 році, за даними общини, на період святкування і паломництва з нагоди єврейського Нового року до Умані приїхали 33,5 тисячі брацлавських хасидів.

Цьогоріч очікується близько 35 тисяч паломників.

МЗСхасидиУмань
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
МЗС
Сибіга анонсував візит в Україну делегації військових із Польщі після інциденту з дронами РФ
Глава МЗС Британії свій перший закордонний візит на посаді здійснює в Україну
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: