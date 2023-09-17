35 тисяч паломників: влада Умані розповіла, як минуло святкування Рош га-Шана

Цього року до Умані на Черкащині на святкування Рош га-Шана прибуло близько 35 тисяч паломників-хасидів, заходи відбулися без надзвичайних подій.

Джерело: начальник Уманської РВА Ігор Миклащук в ефірі телемарафону

Деталі: За словами голова РВА, цього року приїхало близько 35 тисяч паломників, тоді як минулого року їх було 22,5 тисячі. Наразі паломники вже починають роз’їжджатися.

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Пряма мова: "Свято пройшло на досить високому рівні в плані безпеки, роботи комунальних служб…

Захід відбувся без подій надзвичайного характеру. Дуже гарно і сильно спрацювали Національна поліція, ДСНС і місцева влада".

Більше деталей: Миклащук зазначив, що не було зафіксовано звернень з боку громадян, що паломники комусь заважають під час комендантської години.

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"Кому потрібно було здійснювати релігійні заходи вночі, вони мали можливість прийти у синагогу і там перебувати під час комендантської години", - розповів він.

На питання, як паломники реагували на повітряні тривоги, голова РВА сказав: "Хотілося б, звичайно, щоб вони до цього ставилися відповідальніше. Ми періодично перевіряли, під час повітряної тривоги укриття завжди були заповнені. Все залежить від особистого ставлення самого паломника".

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