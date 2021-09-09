COVID у Києві: Нових хворих ще більше
За добу 8 вересня у столиці виявили 379 нових хворих на коронавірус, померли двоє людей.
Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "379 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли двоє людей".
Деталі: Захворіли: 214 жінок віком від 18 до 90 років, 134 чоловіки віком від 18 до 87 років, 15 дівчаток від 6 місяців до 16 років і 16 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
87 осіб госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (84), Солом’янському (63) та у Дарницькому (52) районах.
Загалом у столиці за період пандемії зафіксовано 226 726 підтверджених випадків коронавірусу, 5 295 хворих померли. Подолали вірус 217 700 мешканців столиці, з них 249 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 7 вересня у столиці зареєстрували 348 нових випадків коронавірусу, 6 вересня було 304 нових випадки COVID, 5 вересня – 93 нових хворих на коронавірус.