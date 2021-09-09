COVID у Києві: Нових хворих ще більше

За добу 8 вересня у столиці виявили 379 нових хворих на коронавірус, померли двоє людей.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "379 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли двоє людей".

Деталі: Захворіли: 214 жінок віком від 18 до 90 років, 134 чоловіки віком від 18 до 87 років, 15 дівчаток від 6 місяців до 16 років і 16 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

87 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (84), Солом’янському (63) та у Дарницькому (52) районах.

Загалом у столиці за період пандемії зафіксовано 226 726 підтверджених випадків коронавірусу, 5 295 хворих померли. Подолали вірус 217 700 мешканців столиці, з них 249 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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